Migranti, infermiera protesta contro i parcheggiatori abusivi: "70 anni di dittatura sinistra in Toscana"

29 giugno 2020

Il video di una infermiera di un ospedale toscano che protesta contro i parcheggiatori abusivi, perlopiù migranti di colore, che costringono la gente a pagare per poter lasciare la macchina nel parcheggio del nosocomio, è stato ripreso dai profili social della Lega per ampliare la denuncia. La donna se la prende con "70 anni di dittatura della sinistra che non ha cambiato nulla qui in in Toscana". E racconta di aver subito minacce di trovarsi con la macchina rigata se non avesse pagato per parcheggiare la macchina in un posto che sarebbe gratis. Nessun controllo della polizia municipale e nessun sollecito da parte dell'amministrazione di sinistra a voler risolvere la situazione.

