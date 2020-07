Giulio Tremonti sbotta a Omnibus: "Berlusconi al governo? No la prego, se vuole le do il telefono di Arcore"

03 luglio 2020 a

“Non la prego, faccia un’altra domanda. Se vuole le do il telefono di Arcore”. Giulio Tremonti cerca di smarcarsi da Alessandra Sardoni, che a Omnibus su La7 prova a metterlo in difficoltà su un argomento ben preciso. “Ritiene che in questo quadro politico sia una buona idea quella di Silvio Berlusconi di aprire ad una nuova maggioranza con un ruolo di Forza Italia nel governo?”, è la domanda che la conduttrice pone all’ex ministro. Il quale preferisce in un primo momento non rispondere perché “non ho alcun interesse ad affrontare questo tipo di discussione”, ma alla fine cede. “Quando un paese è costretto ad affrontare problemi drammatici - spiega Tremonti - tende a unirsi in tutte le sue componenti. Io credo che non ci sia molta scelta: o prevale lo spirito di Camaldoli, quello che ispirò la ricostruzione nel dopoguerra, oppure si va a votare. In questo momento non vedo alternativa alle elezioni, considerando quanto è logorata la realtà politica”.

