Maria Elena Boschi umilia Danilo Toninelli: "Lo vedo sbroccare, provo quasi imbarazzo per lui"

“Il populismo è una ruota che gira”. Danilo Toninelli avrà imparato la lezione? Se lo augura Maria Elena Boschi, che ha commentato in un post su Facebook il video divenuto virale in cui l’ex ministro non trova le parole per rispondere alle dure accuse di alcuni elettori e scappa via molto amareggiato. “Ma non credo che Toninelli lo capirà - ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera - durante gli anni del governo Renzi era uno dei più duri, il primo a insultarci, a gridarci ‘casta’, a rinfacciarci presunti scandali. Vedo oggi le sue immagini, braccato da ragazzi che lo contestano come faceva lui con noi, lo vedo sbroccare e dire parolacce, lo vedo scappare e provo un sentimento strano, quasi di imbarazzo per lui”. Che è riassumibile con l’imbarazzo: “Toninelli è vittima di quella stessa antipolitica che lo ha portato in Parlamento”. Quindi la Boschi spera che quanto accaduto all’ex ministro serva a tanti cittadini affinché “si rendano conto che il populismo è un virus e che la politica è il vaccino”.

