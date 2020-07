Matteo Salvini sulla sede Lega a Botteghe Oscure: "Noi eredi del Pc". Il Pd insorge: "Mi indigno", "Sei messo male"

09 luglio 2020 a

a

a

L'ultima mossa di Matteo Salvini? Una nuova sede della Lega, a Roma, nel cuore della Capitale, in via Botteghe Oscure, la storica "tana" del Partito Comunista. Proprio di fronte al palazzo che ospitava il Pci, il Bottegone. Una scelta rivendicata con orgoglio e felicità da Salvini, il quale ha commentato: "I valori di una certa sinistra che fu, quella di Enrico Berlinguer, i valori del lavoro, degli artigiani , sono stati raccolti dalla Lega. Se il Pd chiude Botteghe oscure e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale".

Comunisti "profanati", la ruspa di Salvini sulla sinistra italiana. Il nuovo quartier generale della Lega? Uno sfregio ai rossi

Apriti cielo. Va da sé, le parole del leader del Carroccio hanno fatto venire una sorta di crisi di nervi alla sinistra. In primis ha risposto Andrea Marcucci, che per inciso nel Pci non ha mai militato, e lo premette su Twitter: "Non sono mai stato un militante del Pci ma pensare che Salvini paragoni la Lega al partito di Berlinguer mi fa indignare". Dunque Emanuele Fiano: "Devono proprio andare male a Salvini i sondaggi per cercare di paragonarsi a Berlinguer. Quel paragone che ha fatto oggi, per via delle sede in Botteghe Oscure, fa veramente orrore e pietà", ha commentato il membro della segreteria Pd. E via, avanti col diluvio...

"Gli immigrati che rompono le p***? Quello che il Pd non può dire": Senaldi, la verità su sinistra e Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.