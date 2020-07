Autostrade, Danilo Toninelli e la lettera che lo imbarazza: "Stupidaggine. Salvini falso e bugiardo". Ma non smentisce

10 luglio 2020 a

La lettera che inchioderebbe Danilo Toninelli sulla concessione del nuovo Ponte di Genova? "Una notizia falsa". Questo almeno quanto sostenuto dall'ex ministro grillino che, sentendosi tirato in causa, precisa: "Che sia stato io quando ero ministro, a mettere le basi per il Ponte di Genova ai Benetton è una stupidaggine galattica. Funzionari del Ministero hanno costanti interlocuzioni con gli organi amministrativi con il quale hanno rapporto, in questo caso - spiega ai microfoni di Radio 24 - la struttura commissariale per la ricostruzione del Morandi. Queste interlocuzioni non passano sulla scrivania del ministro, io non ho mai visto la lettera del 5 febbraio 2019". Eppure qualche dubbio sulle parole del Cinque Stelle emerge.

Toninelli infatti non smentisce la notizia della lettera, ma mette le mani avanti su suo conto, ammettendo di non esserne a conoscenza: "Negli stessi articoli di giornale viene riportata chiaramente la frase ’salvo assegnazione ad un diverso concessionario; questo a dimostrazione che è una notizia falsa creata ad arte, come tante altre". Poi come poteva mancare il solito attacco a Matteo Salvini definito da Toninelli "falso e bugiardo", anche se la domanda sorge spontanea: ma da che pulpito viene la predica? Proprio lui, il grillino, che per anni assieme al M5s ha combattuto a parole per la revoca ad Aspi senza però passare mai ai fatti. A sentire l'ex titolare del dicastero delle Infrastrutture sembra che nessuno abbia messo mano alla lettera incriminata. A questo punto non rimane che invocare l'ormai consueta "manina" grillina.

