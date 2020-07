Susanna Ceccardi, l'ex di Rifondazione Comunista si schiera con lei: "Mandiamo a casa questi finti dem"

10 luglio 2020 a

Il patto strampalato tra Pd e M5s ha deluso molti, a sinistra. Tra questi c'è anche Luca Bernardi, ex assessore di Rifondazione Comunista al Comune di Carrara, che ha deciso di voltare definitivamente pagina e di sostenere Susanna Ceccardi. A dare la notizia è la stessa europarlamentare della Lega candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, che sul suo profilo Facebook esulta: "Luca Bernardi non è l’unico esponente di sinistra che non si riconosce più nelle politiche del partito democratico e del cinque stelle e passa con noi. Sui temi sociali, la sinistra ha completamente abbandonato le fasce più deboli. Mi fa piacere che esponenti attivi in passato a sinistra adesso si rivolgano a noi. Merito dell’impostazione post ideologica e concreta che vogliamo dare alla Toscana".

La motivazione dell'ex di Rifondazione Comunista sono chiare: "Io non mi considero di centrodestra - spiega a La Nazione -, ma sono pronto ad alleami con loro per mandare a casa quei finti di sinistra che si sono messi con i 5 Stelle. Da quando il centrosinistra va a braccetto con coloro che ci insultavano e ci davano dei collusi e dei venduti io non ci voglio più avere niente a che fare. Io non sto assieme a quelli che tradiscono". Per questo, è la promessa di Bernardi, "sostengo Susanna Ceccardi e darò indicazione ai miei elettori di votarla".

