In Onda, Susanna Ceccardi porta a lezione David Parenzo: "Il sovranismo, Costituzione alla mano"

05 luglio 2020 a

a

a

Lezioni a David Parenzo firmate Susanna Ceccardi. Siamo a In Onda, il programma di approfondimento politico in onda su La7 e condotto proprio da Parenzo e Luca Telese. La puntata è quella di sabato 4 luglio, ospite in collegamento la leghista, candidata alla presidenza della regione Toscana. Si parla di sovranismo, quel sovranismo che Parenzo contesta con ogni sua forza: a senso unico, come sempre. Ma la Ceccardi stende il nostro affezionatissimo Topo Gigio con una semplice considerazione: "Noi, seguendo la Costituzione, rivendichiamo di essere sovranisti". E se ancora non fosse chiaro, la Ceccardi spiega che "è la Costituzione italiana ad essere sovranista".

"E anche ieri, c'è notizia". Ma che, davvero? David Parenzo si auto-celebra: dopo l'Azzolina, una figura barbina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.