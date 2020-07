Mario Monti a #Cartabianca, conto alla rovescia per Conte: "Sul Mes possibile crisi di governo". Lo scenario: troika?

15 luglio 2020 a

"Se si dovesse arrivare a un voto sul Mes potrebbe anche cadere il governo". Mario Monti di Europa (e trame di Cancellerie europee) se ne intende e in collegamento con Bianca Berlinguer a #Cartabianca lancia un messaggio al premier Giuseppe Conte sulla trattativa sul Recovery Fund (che a Palazzo Chigi non a caso hanno già definito "in salita") sui fondi europei per l'emergenza coronavirus. "Conte deve chiedere una risoluzione d’indirizzo del Parlamento con la quale andare a Bruxelles, in cui si dica che il Parlamento italiano sta riflettendo su tutte le opzioni", spiega l'ex premier.

Le insidie sono nello scontro tra i Paesi del Sud e i cosiddetti "frugali" del Nord, certo, ma anche interne al Parlamento e allo stesso sistema-Italia. "Il sistema politico italiano da solo non sarà mai capace di decidere di mettere 36 miliardi sulla sanità perché politicamente non paga - sottolinea Monti -. Il sistema politico italiano non mette soldi su cose che non creano una clientela elettorale". Che suggerisa l'intervento della troika?

