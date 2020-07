Matteo Salvini e autostrade, infierisce sul M5s: "Niente revoca, cedono al Pd. Complici o incapaci?"

15 luglio 2020 a

"Nessuna revoca (come promesso dai 5Stelle), tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia. Incapaci o complici?”. Matteo Salvini commenta così l'accordo raggiunto nel governo su Autostrade per l'Italia, con la graduale transizione dal controllo dei Benetton a quello dello Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti.



Nella Lega, puntano il dito contro il Movimento: "Altro cedimento dei 5 stelle al Pd, solo per salvare la poltrona. E stavolta non possono neanche dire che 'è colpa di Salvini'. I genovesi non dimenticheranno, lo vedranno al voto di settembre". "Mesi di chiacchiere - fanno sapere dal Carroccio - per non cambiare nulla: niente revoca ad Autostrade (nonostante le promesse dei grillini) e solo danni miliardari a viaggiatori e imprese, solo in Liguria per oltre 4 miliardi".

