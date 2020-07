Lucia Azzolina e i banchi con le rotelle, Fratelli d'Italia: "Altro che scuola, ci saranno gli autoscontri"

17 luglio 2020 a

a

a

Lucia Azzolina, ogni volta che apre bocca, ne combina una. Questa volta nel mirino di Fratelli d'Italia l'idea del ministro dell'Istruzione di "banchi innovativi". "La Azzolina - inveiscono i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente commissione Cultura e responsabile dipartimento istruzione, ed Ella Bucalo, responsabile scuola - continua a stupirci con effetti speciali. L’ultima riguarda i banchi singoli da ultima generazione che costano ben 300 euro l’uno e che all’apparenza non sembrano neanche essere utili alla didattica perché scomodi e dotati di rotelle: diciamo più adatti ad essere usati come autoscontro che come banchi di scuola". Sdegno, questo, che ha spinto il partito di Giorgia Meloni a presentare un’interrogazione riguardo a questa "ingente gara di fornitura per chiedere i motivi di questa richiesta urgente per l’importo molto elevato di 200 milioni di euro". Senza ombra di dubbio per Fratelli d'Italia la scuola ha bisogno di risorse per effettuare lavori essenziali, "ci sembra fuori da ogni logica investire tutte queste risorse per dei banchi avveniristici sulla funzionalità dei quali permangono forti dubbi".

"L'ho vista saltare la fila con la scorta", Azzolina pizzicata da Calenda in aeroporto: volano stracci (e insulti)

Ma le critiche non sono finite qui. "Il ministro Azzolina - proseguono -, grazie a questa esperienza di governo, sta diventando una eccellente cabarettista. Non passa giorno senza regalarci nuove esilaranti barzellette. Dopo le barriere di plexiglas tra i banchi, le tensostrutture e opere di edilizia leggera nelle aree esterne degli istituti, ecco che per sbalordire ulteriormente gli italiani ha dichiarato che per il rientro a scuola gli studenti misureranno la temperatura corporea a casa e se questa supererà i 37.5°, non potranno entrare. Siamo alla sagra delle ovvietà di un governo da avanspettacolo, composto da ministri che tutto possono fare fuorché guidare una Nazione. Altro che risate, qua non ci resta che piangere!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.