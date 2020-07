Susanna Ceccardi, fake-news contro la candidata leghista: "Quando disse che i toscani sono comunistelli arretrati"

20 luglio 2020 a

a

a

Ci si inventa di tutto pur di attaccare la Lega, anche le bufale. È quanto accaduto in Toscana dove la battaglia per la roccaforte rossa è apertissima e non c'è altro modo che demonizzare il nemico, in questo caso la candidata per il centrodestra Susanna Ceccardi. La pagina Facebook del Carroccio ha pubblicato dichiarazioni diffuse sulla pagina de L'Arcipelago delle Sardine in cui un certo Neri Claudio scriveva: "Una così non merita nemmeno il 3 per cento. Mi raccomando Toscani. Chi dimentica è complice".

"Noi non ci stiamo a farci commissariare". La Ceccardi alza la voce in diretta: "Così la troika ci tocca le pensioni". Chiaro ora? | Video

Fin qui nulla di diverso da quello che fanno di solito i contestatori. Se non fosse però che alla candidata leghista vengono messe in bocca parole mai pronunciate: "I toscani sono dei comunistelli arretrati. Dei fannulloni che non hanno voglia di cambiare". Poi la chiosa sotto il post: "Susanna Ceccardi, la candidata Lega Nord (e già qui si dovrebbe capire che è una fake news dato che il partito non si chiama più così ndr). Un rifiuto umano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.