Maria Elena Boschi, Dagospia e le scomode verità sulla foto sullo yacht: "pulsioni adolescenziali", quello che non sapete

Dagospia, dopo la foto con Maria Elena Boschi e altri onorevoli renziani su uno yacht ad Ischia, fa una analisi sul mondo di Italia Viva e sui molti personaggi vicini all'ex premier che da quando hanno smesso di fare politica hanno dato sfogo "alle pulsioni adolescenziali. Gli ultimi weekend hanno visto la comitiva di Maria Elena Boschi saltare da Ponza a Capalbio, dalla Maremma alla Costiera Amalfitana". Gennaro Migliore, ex rifondazione comunista, sembra "un vitellone in Lacoste, occhiale da sole tattico e chioma al vento da commodoro in plancia. L’anno scorso, dolente e contrito, sermoneggiava di accoglienza sulla Sea Watch, devoto apostolo di Carola Rackete, prima di consolare tra le sue braccia un affranto Orfini. Nel frattempo qualcosa è successo, forse si è riscoperto piacione", scrive il sito di Roberto D'Agostino.

Altro bersaglio dell'ironia di Dagospia è Luciano Nobili, ex rutelliano e ora fedelissimo a Roma di Renzi. "Dove c’è gnocca, casualmente, c’è sempre Luciano Nobili, zampone prominente del renzismo à la carte. Abbronzato, sempre in movimento, Big Luciano tiene banco. Quello che al liceo fa ridere l’amica carina che però lo ignora perché pensa al bonazzo dell'ultimo anno, solitamente stronzo. E ogni riferimento al duo Boschi-Berruti è puramente voluto", sintetizza il sito. "Se la perla del motoscafo è Maria Elena Boschi, a rubare lo sguardo c’è anche la prezzemolina Paola De Marchi, dalle amicizie trasversali e dal molto tempo libero. Il suo profilo Instagram è una carrellata di feste, balli in maschera e viaggi. Salta leggiadra da Pd a Forza Italia, mostrando foto con Gabriellina Giammanco e la “topolona” Elvira Savino, la leghista per mancanza di seggio Annalisa Chirico fino a Maria Elena Boschi", scrive ancora Dagospia.

