Matteo Salvini contro i magistrati: "Attilio Fontana indagato per un regalo, surreale"

Oggi, lunedì 27 luglio, Attilio Fontana si è difeso dalle accuse per la vicenda dei camici in un lungo e applauditissimo intervento in Consiglio regionale, in Lombardia. E a difenderlo, fuori dall'aula, anche Matteo Salvini. O meglio, più che una difesa è un chiaro attacco alla magistratura, quello del leader della Lega. Intercettato dai giornalisti de L'aria che tira, il programma del mattino in onda su La7, Salvini commenta la vicenda con toni tranchant: "Surreale, è la prima indagine per un regalo". Dunque, l'ex ministro dell'Interno ribadisce: "Essere indagati per una donazione di migliaia di camici agli ospedali lombardi è qualcosa di surreale", conclude. Dito puntato contro i magistrati.

