Matteo Salvini contro Matteo Ricci: "Immigrati infetti, perché quelli del Pd sono pericolosi". Dove si spinge il sindaco

Siamo a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4. Tra gli ospiti c'è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, del Pd. Si parla di immigrazione, degli sbarchi che colpiscono a raffica l'Italia e del fatto che molti clandestini risultino positivi al coronavirus. Sono dati, sono fatti. Per tutti, ma evidentemente non per Ricci, secondo cui al contrario è "Matteo Salvini che fa propaganda". Parole alle quali risponde a tono Maria Giovanna Maglie, parimenti ospite della trasmissione. E il video con le battute di Ricci e della Maglie viene rilanciato su Twitter dallo stesso Salvini, il quale commenta: "Sbarchi di clandestini infetti, fughe dai centri di accoglienza, ma per quelli del Pd è Salvini che fa propaganda. Questa gente è pericolosa", conclude il leader della Lega.

