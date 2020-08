Lucia Azzolina, il Pd trama per sostituirla: c'è già la data della débâcle

01 agosto 2020 a

a

a

Lucia Azzolina sulla graticola. Tra gaffe, incapacità e flop, la grillina è la prima dell'elenco di ministri che il Partito democratico vorrebbe silurare. La preoccupazione che circola al ministero dell'Istruzione in questi giorni infatti è che i dem stiano solo aspettando di dichiarare l'inizio dell'anno scolastico per una débâcle in grado di far saltare la ministra e occupare un dicastero fondamentale. A gettare benzina sul fuoco - secondo Il Fatto Quotidiano che riporta i timori della pentastellata - è il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato non ci è andato leggero e ha ripetuto: la riapertura delle scuole è un obiettivo primario "da perseguire in un clima che auspico di collaborazione e di condivisione".

"Ma lei nella prima puntata aveva detto un'altra cosa". Figuraccia in diretta per la Azzolina: il ministro sbugiardato pure da Telese

Non la vedono proprio allo stesso modo i piddini, il cui desiderio è solo quello di sbarazzarsi della Azzolina. Non è da dimenticare - prosegue il quotidiano di Marco Travaglio - la guerriglia del Pd sui concorsi dei docenti precari da 36 mesi, per cui i dem si erano "schierati" con i sindacati senza esporsi eccessivamente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.