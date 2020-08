Matteo Salvini replica a Giuseppe Conte: "Governo complice di scafisti e venditori di morte"

01 agosto 2020 a

a

a

Il premier, Giuseppe Conte, si è scagliato contro Matteo Salvini affermando che "crea sfiducia. Lavora contro l'interesse generale". Il leader della Lega, insomma, dipinto come una sorta di impostore. Parole alle quali l'ex ministro dell'Interno ha scelto di replicare su Twitter: "Incredibile", sbotta. Dunque aggiunge: "No, a creare sfiducia e a danneggiare l'Italia è Conte, alla guida di un governo complice di scafisti e venditori di morte che sta permettendo l'ingresso in Italia di migliaia di clandestini, anche positivi al virus". Dunque, per essere ancor più graffiante ed esplicito, Salvini aggiunge l'hashtag #governoclandestini. Il messaggio al presunto avvocato del popolo è arrivato, forte e chiaro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.