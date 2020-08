Matteo Salvini contro la Boschi: "Coronavirus portato in Africa dagli italiani? Basta idiozie, continua con le gite in barca"

03 agosto 2020 a

a

a

In una recente intervista, Maria Elena Boschi si è prestata a un ragionamento controverso. Si parlava dell'emergenza immigrazione, dell'allarme sollevato da chi insiste sul rischio-contagio correlato agli sbarchi di clandestini che arrivano dall'Africa. E la capogruppo di Italia Viva affermava: "Il coronavirus tecnicamente è stato esportato dagli italiani in Africa con gli aerei e non da loro con i barconi". Insomma, la colpa sarebbe nostra. Parole con le quali la Boschi quasi sembra giustificare e tollerare gli sbarchi. Parole riprese, rilanciate e commentate in modo durissimo da Matteo Salvini, a cui basta una frase: "Ma come si fa a pronunciare simili idiozie? Meglio se continua con le gite in barca", ha picchiato durissimo il leader della Lega.

"Mai vista una cosa del genere". In Parlamento vola di tutto: il M5s si spacca sulle commissioni e la Boschi va su tutte le furie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.