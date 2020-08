Matteo Salvini, i "92 minuti di applausi in Senato": Casellati travolta, polemica con la collega

05 agosto 2020 a

"Avanti a testa alta, Amici!", scrive Matteo Salvini rilanciando un suo video sui social. Un video in cui il protagonista è lui stesso: "Viva l'Italia, viva la libertà, viva la democrazia. Grazie a chi mi manda a processo, mi fate un gran regalo. In quel tribunale ci vado a schiena dritta". Il video è di qualche giorno fa, riguarda la discussione in aula sul rinvio a giudizio, poi puntualmente piovuto, per Open Arms. E al termine dell'intervento, si scatena un lunghissimo applauso delle opposizioni a sostegno di Salvini. Applauso che la dice lunghissima. E infatti viene rilanciato da Salvini con la dicitura: "92 minuti di applausi per il Capitano! Forza Matteo, siamo con te!". Nel video si vede anche una Casellati in difficoltà: non riesce a chiudere la seduta, l'applauso è troppo lungo. E se la prende anche con una senatrice che protesta: "Non ho mai interrotto un applauso", sottolinea stizzita.

