Atti desecretati, Vincenzo De Luca e la frecciatina alla Lega: "Fatti gravi al Nord non in Campania"

07 agosto 2020 a

a

a

Vincenzo De Luca prosegue nelle sue frecciatine contro la Regione Lombardia. Il governatore della Campania rincara la dose, nonostante gli atti desecretati del Cts hanno affermato che la colpa sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano fosse del governo. "Abbiamo registrato un tentativo di speculazione politica, di aggressione mediatica, che ha lasciato il tempo che trova. La Campania ha dato prova di efficienza e questo non è stato digerito da tutti in Italia: ancora c'è una parte di opinione pubblica che pensa che in Campania e a Napoli ci siano solo camorra o il caos", ha scritto il piddino su Facebook per poi proseguire: "Se da Napoli o dalla Campania vengono esempi di efficienza e rigore sembra che dia fastidio. C'è stato un tentativo di equiparare politicamente questioni gravi che hanno riguardato regioni del Nord con la Campania: da alcuni mezzi di informazione c'è stato il tentativo strumentale di controbilanciare quello che è accaduto al Nord con quello che è accaduto in Campania, il tentativo è fallito".

Video su questo argomento "Obbligatorio fornire la carta d'identità al ristorante". De Luca la spara grossissima: l'ultima trovata per fermare il virus scatena pure i 5 Stelle

Poi il commento sugli atti che vede un De Luca in ginocchio da Giuseppe Conte: "Sollecitiamo tutti i controlli a 360 gradi, con il massimo rispetto e la massima tranquillità. Noi avremmo potuto utilizzare procedure eccezionali in questi mesi, ma non lo abbiamo fatto". Insomma, un altro modo per negare ciò che è sotto gli occhi di tutti pur di attaccare la Lega.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.