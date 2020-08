Sergio Battelli, Dagospia spulcia il curriculum del grillino: "Ha la terza media e sarà lui a occuparsi del Recovery Fund"

07 agosto 2020 a

I grillini non cambiano mai. A gestire il Recovery Fund ci penserà Sergio Battelli, riconfermato presidente della Commissione per le politiche Ue: "Si tratta per me di un grande onore e vorrei ringraziare tutte le forze di maggioranza e opposizione per la fiducia e la stima riposta nei miei confronti", ha commentato. A smorzare gli entusiasmi ci ha pensato Dagospia che spulciando il curriculum ha tuonato: "Il tesoriere dei 5 Stelle ha la terza media". E ancora: "Le sue esperienze professionaIi? 10 anni da commesso in un negozio di animali e chitarrista di una band rock ligure". Qualche anno fa lo stesso Battelli replicò così alle accuse sullo spoglio cv: "È colpa della malasanità: quando ero in terza media Itis ci vollero due anni per diagnosticare il mio problema': un tumore ai polmoni".

