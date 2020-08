Lucia Azzolina, l'ultima clamorosa gaffe del ministro dell'Istruzione: "Un'infrazione ad opera di ladri"

10 agosto 2020 a

Provaci ancora, Azzolina. Come se banchi rotanti, balletti sulla riapertura delle scuole, "quizzoni" alla Mike Bongiorno a In Onda non bastassero. Già, perché Lucia Azzolina, il sempre più improbabile ministro dell'Istruzione con le cinque stellette, infila un'altra, strepitosa, gaffe. Lo fa su Twitter, 10 agosto 2020, ore 14.44: questa l'ora esatta in cui la grillina consegna al web il suo ultimo sfondone. Dà contro di una brutta vicenda, dei ladri si sono infilati in una scuola e hanno combinato qualche guaio. E Azzolina scrive: "L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna. Ho sentito la DS Maria Michela Ciampi, al lavoro per la ripartenza, per rinnovarle la vicinanza del Ministero". Bene, "un'infrazione" scrive la mitica grillina. Qualcuno le spieghi che si "infrazione" vien buono per leggi e regolamenti. Il ministro dell'Istruzione, con discreta approssimazione, voleva usare la parole "effrazione". Ma sarà per la prossima volta...

