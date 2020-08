Maria Elena Boschi ministro al posto della Azzolina? L'indiscrezione di Dagospia: "Renzi contrario per la storia d'amore con Berruti"

10 agosto 2020 a

Una vera e propria bomba quella di Dagospia. Ad agosto c'è aria di rimpasto: Pd e Movimento 5 Stelle stanno facendo di tutto pur di rinfrescare il governo. Tra i ministri pronti a essere sostituiti anche Lucia Azzolina. L'ultima, ennesima, gaffe è a dir poco imperdonabile e così i giallorossi hanno pensato a un'altra donna. Si tratta di Maria Elena Boschi. Ma è proprio sul suo nome che Dago rivela un'indiscrezione.

"Perché ormai di Matteo Renzi se ne fot***". La bomba di Dagospia sulla foto del bacio bollente della Boschi

"Pare che Renzi sia contrario all’ipotesi di Maria Elena Boschi ministro dell’Istruzione al posto della Azzolina - si legge sul sito -. Matteuccio, il cui partitino è inchiodato al 2,5 per cento, considera l’approdo di “Meb” al governo un “danno” per Italia viva. Sarà. Ma i maligni associano la contrarietà di Renzi alla liason estiva della Boschi con l’attore Giulio Berruti. Un amore traboccante di baci e paparazzate". Già tempo fa quando la love story della renziana era venuta allo scoperto, Dagospia parlava di un Renzi a dir poco furioso per le foto che la ritraevano come una qualsiasi vip dello spettacolo.

