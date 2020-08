Virginia Raggi ricandidata a Roma? Parla il sondaggista Buttaroni: "Centrodestra in vantaggio"

12 agosto 2020 a

a

a

Virginia Raggi si ricandida? Una buona notizia per il centrodestra. Carlo Buttaroni, di Tecné, spiega: "A fine 2019, nell'era pre -Co vid, avevamo svolto un sondaggio per l'agenzia Dire, e il risultato era perentorio: 8 intervistati su 10 bocciavano l'azione del sindaco. Sicuramente è un atto di coraggio quello della Raggi - prosegue - considerando che tutti i sondaggi danno un sentiment negativo per l'amministrazione capitolina". Insomma, non c'è dubbio: "Sicuramente il centrodestra parte avvantaggiato, perché ha svolto un'opposizione più dura". Non solo, perché rispetto al 2016 l'attrattiva esercitata dalla grillina è nettamente diminuita anche su un certo elettorato di centrodestra, che la scelse al ballottaggio per riflesso anti Pd. "È un dato che l'altra volta fece la differenza - prosegue Buttaroni -, ma gli elettori di centrodestra in questo momento non la voterebbero".

"Mai successo nella legislatura". Sondaggio, per la Meloni 2 settimane da "imperatrice": dove vola, le cifre

Dello stesso parere anche il massmediologo Klaus Davi, che sul Tempo ribadisce: "Ormai Virginia Raggi è colta come il simbolo delle aspettative deluse. C'è dello strumentale in questa percezione, senz'altro, ma ormai è così. Non credo neppure potrà avere successo in periferie, considerando che sulla riqualificazione non mi pare siano stati mossi dei passi avanti". Insomma, quello della Raggi e di riflesso del Movimento 5 Stelle è un suicidio politico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.