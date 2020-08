Silvio Berlusconi, la conduttrice tv Katia Noventa nelle fila di Forza Italia: "Sarò nuova energia"

13 agosto 2020 a

Katia Noventa entra nelle liste di Forza Italia in vista delle Regionali in Veneto. "La mia candidatura è frutto di un percorso collettivo che coniuga la volontà di mettermi a disposizione per il Veneto e l’invito di Berlusconi, al quale - spiega la giornalista nonché la conduttrice televisiva al Giornale - si sono aggiunte le richieste di

amici, amministratori locali e soprattutto della gente. Voglio contribuire al partito di Forza Italia con la speranza di essere nuova energia per mantenere saldi i principi e i valori che rappresenta". Per la Noventa il partito del Cav deve dedicarsi all'ambiente, ai valori, alla famiglia, agli artigiani.

"Servono strumenti per gli imprenditori che devono ricostruire i posti di lavoro che sono stati persi - prosegue -. Va lanciato un piano del Veneto da conoscere, aumentando la permanenza dei turisti che oltre alle mete più gettonate, scoprano le altre ricchezze culturali che la Regione offre. Promuovere il territorio attraverso la programmazione di nuovi eventi culturali che stimolino il tessuto socio-economico veneto".

