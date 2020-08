Mario Monti e la poltronissima dall'Oms: "Di cosa mi occuperò". Italiani sbalorditi: proprio lui?

13 agosto 2020 a

a

a

Mario Monti nominato presidente della Commissione paneuropea dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Si proprio così, l'ex premier che ha fatto dell'austerità un marchio di fabbrica. nonché l'uomo che ha sforbiciato di 8 miliardi la sanità italiana, si occuperà proprio di salute. "Questo compito, inatteso, non remunerato, difficile ma credo importante - tiene a precisare in un'intervista a Repubblica - mi è stato affidato dall'Oms-Regione europea, che rappresenta 53 Stati: non solo quelli della Ue ma tanti altri, dalla Russia alla Turchia a Israele. Questo ci dà l'idea di quanto contano certi social italiani, temuti o cavalcati dai nostri politici: zero. Una parte degli italiani, agitata da quei social, mi vede come fautore dell'austerità per partito preso, sempre e comunque. Negli altri Paesi, ricordano semmai il mio governo come quello che ha evitato agli italiani di finire come i greci".

"L'uomo giusto al posto giusto". Poltrona per Monti? La Maglie ci rinfresca la memoria

Tra i compiti che Monti assolverà quello di per esaminare come i diversi Paesi "hanno reagito all'emergenza Covid-19 e per formulare raccomandazioni per migliorare la risposta dei sistemi sanitari e di assistenza sociale se si dovessero verificare altri casi simili". Andiamo bene, forse il problema è un altro: magari come far ripartire i paesi che da questa emergenza ne sono usciti con le ossa rotte. In sostanza, "dovremo dare indicazioni a cavallo tra economia e politica, e soprattutto guardando avanti, anche perché i governi possano indirizzare la spesa pubblica in modo da rendere più efficiente la risposta ad eventi simili a questa pandemia". E forse, proprio alla luce di questo, Monti non è la giusta personalità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.