Otto e Mezzo, Monti gela lo studio: "Meloni da Trump? Un grande successo per l'Italia"

"A giudicare da quello che abbiamo visto e sentito, per il momento possiamo dire che l'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump è stato un grande successo per il presidente del Consiglio. Cos'ha ottenuto l'Italia?". Lilli Gruber apre Otto e mezzo su La7 facendo questa domanda a Mario Monti, ospite eccellente in collegamento. E la sentenza del Professore è una bella batosta per chi, come Beppe Severgnini o il regista Luca Guadagnino, forse speravano in uno scivolone della nostra premier alla Casa Bianca.

"Credo che sia stato un successo, decisamente, dal punto di vista politico sia per la presidente del Consiglio sia, mi spingo a dire, per l'Italia", mette subito in chiaro l'ex premier.