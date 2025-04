L'Eredità, spunta Mario Monti: caos alla Ghigliottina

Su X, i telespettatori riconoscono la correttezza della opzione scelta dagli autori e qualcuno azzarda: "Avevo pensato Monti per Mario , ma non stava bene con le altre. Monte non l'ho preso proprio in considerazione". "Beh dai,25.000 euro servivano proprio", commenta un altro utente. "Beffato di nuovo...", "Ma dai, l'ha proprio buttata".

In generale, però, in tanti difendono Marco dalle critiche: "Non capisco proprio l'antipatia, è cortese, informato, non commenta mai sopra le righe e fa il suo gioco. Quando sono invadenti non vanno bene, quando sono discreti neanche, decidiamoci un po'", "Comunque c'è in gara uno finalmente acculturato, che è un piacere seguire anche per i ragionamenti... E il pubblico? Lo vuole fuori. Un fenomeno da piegare (stesso vale quando c'era Christian)".