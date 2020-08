Luigi Di Maio esulta per il via libera su Rousseau, ma spunta questo video: "Quelli del Pd rubano i bambini con l'elettroshock"

14 agosto 2020 a

Altro che dietrofront, quella di Luigi Di Maio è una vera e propria figuraccia. A ridosso del voto su Rousseau, che ha dato via libera alla modifica del mandato zero per i consiglieri comunali e alle alleanze anche con il Pd, l'ex leader del M5s esulta: "Un grande in bocca al lupo a Virginia Raggi per la sua ricandidatura e buona fortuna a tutti i candidati sindaco che saranno a capo di coalizioni politiche nei Comuni dove correremo per le elezioni del 20 settembre. Da oggi inizia una nuova era per il MoVimento 5 Stelle nella partecipazione alle elezioni amministrative. Includere e aggregare saranno le vie da percorrere, rispettando e difendendo sempre i nostri valori. Oggi abbiamo scelto di incidere. Oggi abbiamo scelto di provarci. Si riparte ascoltando i territori. Viva il Movimento 5 Stelle".

Peccato però che proprio in queste ore sta spopolando un video che lo ritrae mentre dice: "Quelli del Pd rubano i bambini con l'elettroshock e poi se li vendono. Io con Loro, il Partito di Bibbiano, non voglio avere nulla a che fare." Ah, come sono lontani quei tempi.

