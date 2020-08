Pasquale Tridico e i furbetti del bonus Inps, Molinari a In Onda: "Gli ho telefonato per saperei nomi, lui ha reagito così"

15 agosto 2020 a

"La ricostruzione è corretta". Maurizio Molinari, in collegamento con David Parenzo e Luca Telese a In Onda, conferma la versione data dal presidente dell'Inps Pasquale Tridico in audizione in videoconferenza con la Commissione Lavoro della Camera. Il caso ormai è noto: Il direttore di Repubblica ha pubblicato lo scoop dei 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus delle Partite Iva ma prima ha telefonato a Tridico per avere i nomi degli onorevoli "furbetti". "Il 7 agosto l'ho chiamato di sera chiedendogli i nomi dei 5 e lui si è rifiutato per motivi di privacy", ha spiegato Molinari.





"Era arrabbiato?", gli chiede Telese. "Era sorpreso che avessimo trovato questa notizia". Tridico ha smentito che la fuga di notizie sia arrivata dal suo Istituto, e Telese prova a sapere qualcosa in più dal direttore: "Ma se la notizia non l'avete avuta dall'Inps, allora da chi?". "Dal grande lavoro dei nostri giornalisti", è la non-risposta di un abbottonatissimo Molinari.

