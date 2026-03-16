Sondaggio Mentana, FdI ennesima conferma e Pd giù: chi sale e chi scende

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7, illustrato da Enrico Mentana nell'edizione delle 20 del telegiornale. Il partito della premier Giorgia Meloni non subisce alcuna variazione rispetto alla settimana scorsa e continua ad attestarsi sul 29,4% dei consensi. Al secondo posto, in lieve calo, il Partito democratico di Elly Schlein, che perde lo 0,1 e si porta così al 21,7. Su dello 0,3, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ora al 12,3.

A seguire ecco Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,2 e scende all'8%. Lo stesso calo è toccato anche alla Lega di Matteo Salvini e ad Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, entrambi al 6,6%. Tra i partiti minori, invece, in leggera salita sia Azione di Carlo Calenda che Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci: il primo sale dello 0,2 e si attesta al 3,5%; il secondo guadagna lo 0,1 e si porta sullo stesso livello di Azione, al 3,5. Meno 0,1 per Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,3%; mentre +Europa di Riccardo Magi resta fermo all'1,5. Un più 0,1 lo registrano sia Noi Moderati di Maurizio Lupi che le altre liste, che si portano rispettivamente all'1,1 e al 3,5%. Al 30% la fetta di elettori che non si esprime.