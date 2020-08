Luca Zaia, il sondaggio Diamanti e il gradimento tra gli elettori di Forza Italia e Fratelli d'Italia: "In vantaggio su Salvini"

17 agosto 2020 a

Effetto Luca Zaia sul centrodestra. O meglio, sugli alleati della Lega. Secondo il sondaggio di Ilvo Diamanti per Repubblica, il governatore leghista del Veneto è più apprezzato di Matteo Salvini dagli elettori dei due alleati di centrodestra del Carroccio, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Non è un dettaglio da poco se si parla di coalizione, anche perché Zaia, praticamente certo di venire riconfermato alla guida della Regione il prossimo 20 settembre, sotto sotto coltiva l'ambizione di svolgere un ruolo di primo piano anche a Roma. E qualcuno lo ha già indicato come il candidato premier ideale di una coalizione, il federatore in grado di riunire i centristi azzurri e i sovranisti meloniani con la sua pragmaticità. E libero, questa la differenza di Salvini, dalle invidie, dalle rivalità e dalle contestazioni del recente passato.

Piccolo problema: tra gli elettori della Lega, è ancora Salvini a incassare maggior gradimento (87% contro il 70% del Doge). Ma la situazione, come detto, si ribalta per Zaia nel resto degli elettori di centrodestra. Quelli di Fratelli d'Italia preferiscono lui (83% di gradimento) a Salvini (73%), idem quelli di Forza Italia (72% contro 63%).

