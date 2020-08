Matteo Salvini, il coronavirus e il sospetto: "Pd e M5s, qualcuno pensa al rinvio delle elezioni regionali"

18 agosto 2020 a

Rinvio del voto delle regionali per emergenza coronavirus? Il sospetto, pesantissimo, è di Matteo Salvini. Sui social, il leader della Lega lo scrive senza giri di parole: "Pd e 5Stelle sentono odore di sconfitta alle Regionali di settembre e qualcuno......... pensa al rinvio. Emergenza sanitaria? No, emergenza democratica". Per ora nessuno dal governo ha nemmeno accennato all'ipotesi del rinvio, ma la situazione è delicata e soprattutto in divenire.

Il decreto Speranza, domenica sera, ha reimposto di fatto il lockdown alle discoteche, si parla di stretta sui mezzi pubblici e sui bar. E poi c'è il capitolo scuole: sulla carta, dovrebbero riaprire il 14 settembre, una settimana prima delle elezioni che verranno ospitate in quelle stesse aule. Logico pensare che, se si scatenassero casi di positività tra studenti e professori in quella prima settimana, il problema di dove (e quando) votare si porrebbe eccome.

