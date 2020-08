Walter Ricciardi e il rinvio delle regionali per il coronavirus. Il Viminale smentisce, lui balbetta

20 agosto 2020 a

a

a

Walter Ricciardi sul rinvio delle elezioni regionali viene smentito da fonti del Viminale: "Non c’è nessun ragionamento in atto". Il professore di Igiene dell’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute, infatti aveva ammesso, poi smentendo, di avere molti dubbi sulla consultazione elettorale. "Se la circolazione del virus aumenta possono essere a rischio", aveva detto ospite degli studi di Agorà su Raitre, per poi ritrattare goffamente a polemica scoppiata. "Mi riferivo ai paesi stranieri". Vero, ma per parlare anchedell'Italia.

"Elezioni a rischio". Eccolo qua, il "tecnico" Ricciardi. Rivolta: "Eversivo"

"Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri Paesi come la Spagna o la Croazia si è rialzata moltissimo. In quei Paesi oggi non si potrebbe votare. In Italia ancora sì, e a maggior ragione si potrà votare se tutte le fasce di età, soprattutto quella tra i 20 e i 40 anni, modificheranno positivamente i propri comportamenti". Il ministero dell’Interno esclude categoricamente uno scenario di rinvio del voto. "Non c’è nessun ragionamento in atto. Non c’è e non c’è mai stato. È solo un ragionamento di Ricciardi. Non esiste».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.