Giuseppe Conte, governo a rischio dopo le regionali: "Pd e M5s, accordatevi almeno nelle Marche. Altrimenti..."

21 agosto 2020 a

a

a

“Almeno l’accordo nelle Marche si può fare. Ritirarsi non è un danno solo per le Marche, ma è un segnale sfavorevole anche per la tenuta della maggioranza che attualmente governa l’Italia”. Così Goffredo Bettini ha avvisato il governo presieduto da Giuseppe Conte: senza alleanze le elezioni regionali saranno una debacle per la sinistra e per i grillini. Nonostante l’allarme del consigliere di Nicola Zingaretti e gli appelli ripetuti del premier, l’accordo tra Pd e M5s non ci sarà.

Sono proprio i 5 Stelle a rischiare di far crollare Conte, dopo aver fatto tanto per sponsorizzarlo e piazzarlo a Palazzo Chigi. Se si esclude la Liguria, dove però il candidato Pd-M5s non ha alcuna speranza di vittoria contro il governatore uscente del centrodestra, in tutte le altre regioni non è stato raggiunto un accordo per volontà del Movimento, secondo cui le alleanze vanno fatte solo dove ci sono le condizioni. Ed evidentemente in Puglia e nelle Marche non ci sono, dato che i 5 Stelle sono intenzionati a correre da soli: se ciò dovesse essere confermato, la sinistra partirebbe già sconfitta alle regionali. Neanche le ovvie ripercussioni sulla tenuta del governo sembrano spaventare i grillini, mentre Conte trema al pensiero di quello che potrebbe accadere dopo le regionali di settembre: nel caso in cui il centrodestra dovesse vincere in quattro o più regioni, il governo uscirà come minimo ammaccato.

Video su questo argomento "Pd partito di Bibbiano". Ricordate Di Maio? Seppellito pure da Crimi: "Forse...". Roba da matti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.