Augusto Minzolini: "Discoteche chiuse ma alla festa dell'Unità si balla", l'esempio di Pd e Zingaretti

23 agosto 2020 a

a

a

Nel Pd c’è chi medita di rinviare le elezioni regionali per evitare assembramenti (e batoste) alle urne), ma a nessuno è venuto in mente di rinunciare alla Festa nazionale dell’Unità. Si parte mercoledì da Modena, con qualche nuova misura anti-Covid e soprattutto con l’esperienza di Nicola Zingaretti, che di diffusione del virus in luoghi pubblici è un esperto: tutti lo ricordano mentre batteva il cinque ai passanti sui Navigli di Milano e per essersi infettato durante un aperitivo organizzato per mostrare che il Pd non aveva paura del Covid. Tra l’altro secondo Augusto Minzolini alla festa dell’Unità potrebbe essere permesso ciò che è stato appena tolto ai giovani italiani: “Se è vero come è vero che mentre tutte le discoteche italiane sono state chiuse, a Modena si balla, allora Zingaretti fa nel contempo piangere e ridere. Ma come si fa? Una volta si diceva che i politici dovessero dare l’esempio”. E continuano a farlo: solo che nel caso del segretario del Pd è un pessimo esempio.

Scuole chiuse, elezioni rinviate e lockdown? Il Pd... La prova: ci prendono per fessi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.