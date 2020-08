Matteo Salvini contro Michele Emiliano: "90 mila euro per rilanciare il turismo islamico, effettivamente è una priorità"

24 agosto 2020 a

Un vero e proprio schiaffo agli italiani vista la situazione. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha ben pensato di rilanciare il turismo. Come? Elargendo ben 90mila euro per il turismo islamico. Una denuncia, questa, che arriva direttamente da Matteo Salvini: "Effettivamente una priorità - cinguetta al vetriolo -. Vista la moltiplicazione di sbarchi di barchini, barconi e persino velieri sulle coste più belle del Salento direi che sono sulla buona strada". Per poi concludere: "Povera Puglia, questa sinistra è una disgrazia: il 20 e 21 settembre li mandiamo a casa, ci state?". Proprio in queste ore a combattere l'arrivo senza sosta di clandestini è un'altra regione del Sud: la Sicilia. Il suo presidente, Nello Musumeci, è alle prese con un braccio di ferro con il Viminale per la chiusura dei centri di accoglienza e degli hotspot.

