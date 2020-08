Luca Zaia risponde a Paolo Berizzi e Repubblica con una foto: "Ieri e oggi, questo sono i veneti"

25 agosto 2020 a

Una solo foto basta a Luca Zaia per mettere a tacere Paolo Berizzi. Il giornalista di Repubblica che, a ridosso del nubifragio, ha detto: "Verona allagata, karma per nazifascisti e razzisti", è stato ridimensionato. Il governatore del Veneto ha deciso di usare una foto, poi pubblicata su Facebook. Qui si vede Verona ieri e Verona oggi. Inutile dire che in quattro e quattr'otto tutto è tornato alla normalità: "Questo è il Veneto, questo sono i veneti", ha replicato con orgoglio. A condividere l'immagine anche la pagina Twitter della Lega-Salvini premier, che ha commentato: "La risposta dei Veronesi, alla faccia di gufi e sciacalli di sinistra".

In tutto ciò Zaia non ha dimenticato di ringraziare Zaia le banche che immediatamente hanno partecipato alla gara di solidarietà per Verona creando iniziative di sgravi sui mutui o di sostegni al credito: "Nuove banche sono in queste ore entrate con importanti disponibilità nella gara di solidarietà partita per aiutare privati e imprese colpiti dall'ondata di maltempo di sabato e domenica - ha dichiarato il governatore -. Anche a nome loro, ringrazio Unicredit, Bpm, Bper e Mps che hanno varato pacchetti di interventi straordinari di sostegno per le comunità colpite. Queste banche hanno dato un nuovo segnale di vicinanza al territorio particolarmente significativo e mettono i loro pesanti mattoni nel cantiere dell'ennesima ricostruzione dopo una calamità che il Veneto e i veneti si apprestano ad affrontare".

