Elly Schlein di giorno protesta contro la Rai e la sera va ospite...in Rai

Inscenano una protesta grottesca contro la tv di Stato, ma la loro leader è pronta a farsi intervistare proprio dalla Rai. Ebbene sì, la tanto vituperata "TeleMelonI" - come è stata ribattezzata dai compagni rossi - ospiterà un intervento proprio della segretaria del Partito democratico Elly Schlein. La dem è sempre la prima a farsi fotografare con in mano striscioni anti-Rai e contro il governo. Ma sembra proprio che non riesca a resistere al richiamo di Viale Mazzini.

"Siamo davanti alle sedi Rai di tutte le regioni d’Italia per denunciare l’oscuramento dei referendum dell’8 e 9 giugno sulla televisione pubblica - ha spiegato Elly Schlein su Instagram -. I cittadini e le cittadine hanno diritto a un’informazione pubblica e completa sul voto. La Rai non deve dire come votare, ma deve informare: su cosa si vota e quando si vota - ha poi aggiunto -, dare spazio al confronto sulla precarietà e sicurezza del lavoro e sulla cittadinanza".

E ancora: "Noi come Pd invitiamo tutte e tutti a votare 5 sì. E stasera (lunedì 19 maggio, ndr) partecipiamo alla Maratona contro l’astensione insieme alle altre forze sociali, politiche e sindacali che sostengono i referendum. In Piazza Vittorio a Roma dalle 17".