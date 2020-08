Clemente Mastella multa Salvini: "A Benevento senza mascherina, in spregio alla legge"

27 agosto 2020 a

Diventa un caso politico la visita di Matteo Salvini a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato che multerà il leader della Lega per il mancato uso della mascherina durante il suo comizio martedì scorso: "Un comportamento in totale spregio della normativa, che obbliga tutti dalle ore 18 a indossare le mascherine anche all'aperto", ha commentato il fondatore dell'Udeur.

Video su questo argomento "Nessuna emergenza coronavirus in corso". Salvini respinge il lockdown: "Situazione diversa da marzo"

Mastella, nei mesi scorsi, aveva fortemente polemizzato con Salvini e la Lega, annunciando che non avrebbe appoggiato la coalizione dei centrodestra alle regionali di settembre proprio per la presenza del Carroccio. Anche per questo c'è chi giudica la decisione del sindaco mossa anche da logiche politiche, alla vigilia delle elezioni. In Campania l'aria per Salvini non è delle migliori: mercoledì, in piazza a Cava de' Tirreni, il comizio dell'ex ministro degli Interni è stato interrotto dalla contestazione di qualche facinoroso che ha gettato sedie e bottiglie addosso ai presenti e alle forze dell'ordine.

