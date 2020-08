Matteo Salvini, il video-vergogna: clandestini salgono sulla nave quarantena sorridenti, senza mascherina e con tablet

27 agosto 2020 a

Non si arrestano gli sbarchi. Inutile infatti l'ultimatum di Nello Musumeci al governo affinché chiuda centri di accoglienza e hotspot al collasso, i migranti continuano ad arrivare. A immortalare l'ennesimo sbarco a Lampedusa e il passaggio dovuto nelle navi-quarantena è Matteo Salvini che, in un ultimo video rilanciato su Twitter, mostra numerosi immigrati intenti a salire sull'imbarcazione.

Fin qui nulla di strano se non fosse che nel filmato si vedono donne e uomini sorridenti e alcuni senza mascherina impegnati a immortalare il momento tra selfie e riprese con tanto di smartphone o, in certi casi, con tanto di tablet. Un vero e proprio schiaffo agli italiani, impegnati da mesi a combattere il coronavirus. A maggior ragione se si considera che, come specificato dal leader della Lega, "la nave-quarantena è pagata proprio da noi cittadini".

