FdI svela il disastro di Conte: "Il responsabile ha un nome e cognome"

Il Superbonus? Una legnata ai danni dello Stato. L'incentivo voluto dai Cinque Stelle continua a pesare sulle nostre casse. Stando alla Cgia, nonostante da quest'anno l'incentivo sia sceso al 65 per cento, nei primi tre mesi del 2025 gli oneri a carico dello Stato sono aumentati di altri 1,8 miliardi di euro. Le uscite più significative del primo trimestre 2025 per le casse pubbliche hanno interessato la Campania (+ 3,4% pari a +301,6 milioni di euro), le Marche (+2,5%, +87,6 milioni) e il Molise (+2,5%, +19,3 milioni).

"I grillini - commenta Fratelli d'Italia in un post su Facebook - hanno speso 126 miliardi di soldi pubblici per ristrutturare appena il 4 per cento degli edifici. Il Superbonus voluto da Giuseppe Conte è stato un disastro: sprechi, frodi, caos normativo, cantieri infiniti". Da qui la cifra già citata: "Solo nei primi 3 mesi del 2025 è costato altri 1,8 miliardi. Il responsabile ha un nome e cognome: Giuseppe Conte".