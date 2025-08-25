FdI svela il disastro di Conte: "Il responsabile ha un nome e cognome"

Il Superbonus? Una legnata ai danni dello Stato. L'incentivo voluto dai Cinque Stelle continua a pesare sulle nostre casse. Stando alla Cgia, nonostante da quest'anno l'incentivo sia sceso al 65 per cento, nei primi tre mesi del 2025 gli oneri a carico dello Stato sono aumentati di altri 1,8 miliardi di euro. Le uscite più significative del primo trimestre 2025 per le casse pubbliche hanno interessato la Campania (+ 3,4% pari a +301,6 milioni di euro), le Marche (+2,5%, +87,6 milioni) e il Molise (+2,5%, +19,3 milioni).
"I grillini - commenta Fratelli d'Italia in un post su Facebook - hanno speso 126 miliardi di soldi pubblici per ristrutturare appena il 4 per cento degli edifici. Il Superbonus voluto da Giuseppe Conte è stato un disastro: sprechi, frodi, caos normativo, cantieri infiniti". Da qui la cifra già citata: "Solo nei primi 3 mesi del 2025 è costato altri 1,8 miliardi. Il responsabile ha un nome e cognome: Giuseppe Conte".
Per il partito di Giorgia Meloni, che fa riferimento alle tante dirette del leader grillino, "Conte dovrebbe almeno avere il coraggio di fare una diretta Facebook, ma per chiedere scusa agli italiani". A intervenire era già stato il deputato di FdI Francesco Filini che aveva preso in esame i dati Enea. Questi "certificano il disastro targato Giuseppe Conte, mister gratuitamente, sul Superbonus", mentre la sua collega Mariangela Matera sottolineava che "il Superbonus del 110% è stato la rovina per le finanze dello Stato, senza alcun beneficio nel lungo termine, senza un vero moltiplicatore di PIL, ma una bolla finanziaria che ha drogato il settore edilizio".