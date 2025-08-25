"Sbarcate a Marina di Carrara". E l'Ong frigna, scontro acceso col governo

Ancora scontro tra le Ong e il governo. A poche ore dallo sbarco di Trapani, ecco che è la Ocean Viking ad attaccare l'esecutivo. Il motivo? L'assegnazione del porto di sbarco. "Oggi la Ocean Viking è stata deliberatamente e violentemente attaccata in acque internazionali dalla Guardia Costiera libica che ha sparato centinaia di colpi contro la nostra nave. Gli 87 sopravvissuti e l’equipaggio stanno bene. Stiamo lavorando a ricostruire gli eventi", fa sapere su X l'Ong Sos Mediterranee.
Ong Mediterranea sfida il governo e porta i migranti a TrapaniAltro braccio di ferro tra le Ong pro-migranti e il governo italiano. La nave Mediterranea Saving Humans ha infatti fatt...
Contattato il centro di controllo, il natante ha ricevuto indicazioni per lo sbarco in un porto sicuro in Toscana. Apriti cielo, l'Ong si scaglia contro l'esecutivo: "Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco", scrivono sui social. "Sono 1.300 km lontano dall’area di salvataggio e tre giorni e mezzo di navigazione in più". Una assegnazione che, secondo la Ong, non è assolutamente casuale: "Ancora una volta, un porto distante ci trascina lontani dal Mediterraneo centrale, dove gli sforzi di soccorso sono disperatamente necessari. Questa pratica costa vite umane, ogni giorno". A quanto pare il braccio di ferro prosegue. Intanto fanno discutere a sinistra le parole del sindaco di Ravenna che ha protestato per l'ultimo sbarco di migranti da una nave Ong nel porto della città che amministra.