Roberto Maroni, clamoroso ritorno nazionale: "Me lo ha chiesto Salvini a luglio". Una bomba leghista, la poltrona pesante

29 agosto 2020 a

Un clamoroso ritorno alla "grande" politica per Roberto Maroni. Lo scenario è delineato: Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro degli Interni (come Bobo) gli ha offerto un posto da sindaco di Varese, roccaforte leghista in Lombardia.

"Oggi prendo la tessera della Lega di Salvini". Clamoroso: Maroni torna in campo (contro i magistrati)

Come spiega il Corriere della Sera, l'ex governatore è più che tentato: "Io candidato? A dire il vero me l'ha chiesto proprio Salvini a Roma all'inizio di luglio, prima ancora di dirmi: 'Come stai?'. Gli ho dato la mia disponibilità, ma ci sto ancora pensando". Attualmente Maroni è consigliere comunale proprio a Varese, nonché titolare di una serie di incarichi e consulenze che dovrebbe lasciare in caso di elezione a primo cittadino. Sacrificio più che affrontabile.

