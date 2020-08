Giuseppe Conte, indiscreto dal Palazzo: "Qual è l'unica vera alternativa a questo governo"

30 agosto 2020 a

Il governo di unità nazionale è l’unica vera alternativa che sembra farsi spazio nell’emergenza coronavirus. Lo scrive Repubblica, secondo cui Giuseppe Conte rischia di pagare l’anarchia nel Movimento 5 Stelle e la resa dei conti del Partito democratico. Decisive saranno le elezioni regionali: il governo rischia grosso, nessuno lo nega più. Anche Matteo Renzi si è fatto sfuggire una frase che ha creato malumori all’interno della maggioranza: “Queste elezioni sono fondamentali per la tenuta istituzionale del governo”. La certezza è che un risultato deludente ma non catastrofico aprirebbe la partita interna al Pd: molti invocherebbero la discesa in campo di Stefano Bonaccini, che sancirebbe il fallimento di Nicola Zingaretti e della linea imposta dalla sua segreteria.

Se invece la sconfitta alle regionali dovesse essere troppo pesante, oppure la riapertura delle scuole dovesse rivelarsi un disastro, allora la fine del governo sarebbe inevitabile, al punto che neanche un rimpasto potrebbe evitarla. Secondo Repubblica il vero fianco scoperto di questo governo è però il M5s, che dopo le regionali potrebbe finalmente affrontare la resa dei conti soltanto rinviata durante l’estate: “Le elezioni possono diventare il detonatore e spingere alcuni senatori a buttarsi tra le braccia del centrodestra - si legge sul quotidiano diretto da Molinari - alla fine allora sempre a Conte si torna. A lui i big 5S chiederanno di esercitare una leadership politica. A lui il Pd si aggrapperà fino al minuto prima di un eventuale governo di unità nazionale. Che è poi l’unica vera alternativa che sembra farsi spazio nell’emergenza”.

