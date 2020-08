Lega, il video con cui si fa beffa dell'ex alleato: "Piazza deserta per Luigi Di Maio"

31 agosto 2020 a

Dopo le Feste dell'Unità deserte, la Lega immortala anche le risicate presenze del comizio del Movimento 5 Stelle. Il Carroccio, in un filmato girato a Pozzuoli (Napoli), si fa beffa dell'ex alleato Luigi Di Maio. "Flop a Cinque Stelle - commenta il partito di Matteo Salvini -. Piazza deserta per Di Maio". Nel girato si vede l'ex leader pentastellato parlare di referendum sul taglio dei parlamentari e, davanti a sè, poche sostenitori. Un fatto, proprio nella regione di provenienza del ministro degli Esteri, che pare accomunare Di Maio agli attuali alleati. Le serate del Partito democratico, in vista delle Regionali, sono state all'insegna della solitudine.

