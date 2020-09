Luigi Di Maio imita Berlusconi: va a Tripoli per riattivare l'accordo firmato tra il Cav e Gheddafi

01 settembre 2020 a

Luigi Di Maio emula Silvio Berlusconi. Il ministro degli Esteri vanta tra i propri obiettivi quello di avviare il business per le imprese e riattivare il vecchio accordo firmato dal leader di Forza Italia con Gheddafi nel lontano 2008. Scopo del patto - come ricorda Il Corriere della Sera - "meno clandestini e più petrolio". Questo dunque il tema centrale della visita dell'ex leader M5s a Tripoli, appena uscita da 17 mesi di guerra.

In sostanza Di Maio - prosegue il quotidiano di Luciano Fontana - vuole riprendere il vecchio piano firmato da Berlusconi, che prevedeva lavori come l'"autostrada della pace" e il nuovo aeroporto internazionale di Tripoli. Opere mai completate, per la fine di Gheddafi e per l'arrivo della primavera araba. Ora il grillino ha tutta l'intenzione di riallacciare il filo, consentendo anche alle cento imprese italiane che operavano nel Paese di tornare a lavorare.

