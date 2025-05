Nick Kyrgios, altro orrore contro Jannik Sinner: "Un dannato bisturi..."

Jannik Sinner è tornato. Ed è tornato alla grande: subito la finalissima agli Atp 1000 di Roma, persa contro un Carlos Alcaraz in questo momento inavvicinabile sulla terra rossa. Insomma, Jannik torna dopo tre mesi di stop e torna ad altissimo livello. E puntuale come le tasse, ecco tornare anche Nick Kyrgios, l'australiano con una fissazione patologica nei confronti del numero uno al mondo. Infatti, secondo Kyrgios, che si prepara a tornare in campo nel doppio al Roland Garros, il trattamento riservato all’italiano sarebbe stato troppo morbido rispetto ad altri casi simili. Non solo: accusa apertamente Sinner di aver assunto deliberatamente una sostanza proibita – il Clostebol – per migliorare le prestazioni, andando contro le conclusioni ufficiali della Wada, che aveva parlato di "doping lontano anni luce".

In un podcast registrato nei giorni precedenti alla finale romana, Kyrgios ha espresso ancora una volta le sue teorie, alzando ulteriormente i toni: "Ragazzi, lui è il numero uno al mondo. Quindi, è tipo Nikola Jokic in termini di Nba, no? Quindi, pensi che assuma un fisioterapista per centinaia di migliaia di dollari. Fratello, paga questa persona centinaia di migliaia di dollari, e questo fisio porterà un dannato bisturi nella sua borsa senza niente intorno? Tipo, senza custodia? Starà lì a penzoloni? Si taglierà un dito, spalmerà della crema da massaggio su un taglio? Ma dai... io pago il mio fisio centinaia di migliaia di dollari per... metto la mia fiducia nella sua ricerca, nei suoi anni di lavoro per prendersi cura del mio corpo, per assicurarsi che non succeda", ha sparacchiato l'australiano. Inutile stare a fare l'esegesi di quanto sostenuto, inutile stare a spiegarlo.

