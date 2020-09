Susanna Ceccardi a Omnibus: "Toscana, sui temi sociali i voti si sono spostati verso la coalizione di centrodestra"

02 settembre 2020 a

a

a

Ospite d'onore a Omnibus, su La7, ecco Susanna Ceccardi, candidata della Lega alla regione Toscana. Gli ultimi sondaggi la danno di fatto alla pari con il candidato di centrosinistra, insomma la possibilità, storica, di espugnare la roccaforte rossa è molto più che concreta. E a Omnibus la Ceccardi viene chiamata a commentare i sondaggi: "Su tanti temi sociali i voti si sono spostati verso la coalizione di centrodestra", sottolinea la leghista. Dunque, replica anche a chi sostiene che si sia "ammorbidita" per intercettare maggiori consensi: "Non mi sono ammorbidita, ora le persone mi conoscono meglio", taglia corto. Infine, una battuta anche su Firenze e provincia, dove il centrosinistra sarebbe in vantaggio: per la Ceccardi "la voglia di cambiamento è presente anche in quelle zone, sono oltre dieci anni che non si fanno grandi opere pubbliche", sottolinea.

Salvini e Meloni ribaltano sinistra e governo? Sondaggi Tecnè sulle Regionali, i dati: "sorpasso al fotofinish", verso la manita?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.