Paola De Micheli dileggiata anche da Danilo Toninelli: "E poi si sale su un mulo?"

04 settembre 2020 a

a

a

Il colpo di grazia, assoluto, per Paola De Micheli, il ministro dei Trasporti piddino che ha proposto di costruire una bella pista ciclabile sullo stretto di Messina. Proposta bislacca, a dir poco. Ed eccoci al colpo di grazia: riesce a farsi prendere per i fondelli anche da Danilo Toninelli, roba insomma da record, essere sfottuti dal re delle gaffe. Intervenuto ad Agorà su Rai 3 nel mattino di venerdì 4 settembre, l'ex ministro con pettorale guizzante ha infatti sentenziato: "La priorità è far spostare i siciliani da una parte all'altre dell'Isola". E ancora: "La Sicilia ha pochissime centinaia di chilometri di autostrade gestite da un consorzio regionale e sono pessime. L'idea è fare un ponte in cui un'automobile e un tir che attraversa lo stretto a 100, 300 chilometri all'ora e poi arriva in Sicilia e sale su un mulo?", conclude il grillino.

"Pista ciclabile sullo stretto di Messina". De Micheli, siamo al delirio: massacrata da Salvini, Meloni e pure Pd

"Forse c'è da preoccuparsi". De Micheli delira sullo stretto di Messina, Rinaldi la affonda: sfottò brutale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.