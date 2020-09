Repubblica, la gaffe sulle regionali: in Toscana la candidata non è la Ceccardi, ma il piddino Vincenzo Ceccarelli

04 settembre 2020 a

Vincenzo Ceccarelli è diventato il politico più chiacchierato della giornata, apparentemente senza alcun valido motivo. La sua popolarità è determinata dal clamoroso errore di La Repubblica, che nel paginone dedicato ai sondaggi sulle elezioni regionali del 20 e 21 settembre ha completamente cancellato Susanna Ceccardi dal grafico. Al suo posto Ceccarelli, con tanto di foto: peccato che non sia nemmeno del centrodestra, essendo assessore regionale in quota Pd dell’attuale governatore Enrico Rossi. Un errore che fa sorridere e che si presta a tante battute: vuoi vedere che i “compagni” di Repubblica cercano di sabotare la Lega nella rossa Toscana? O, più prosaicamente, provano a "scordare" l'incubo-Ceccardi, sostituendola con Ceccarelli. Ovviamente sono solo illazioni prive di fondamento, ma la sostanza non cambia: la partita è apertissima, con Susanna Ceccardi che nell’ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli è data al 41,5%, ad un soffio da Eugenio Giani (42,6%). Ci sono tutte le condizioni per un sorpasso di centrodestra in un fortino storico della sinistra: in caso di vittoria, si profilerebbe un clamoroso 5 a 1 che avrebbe il valore di una grossa picconata all’esecutivo presieduto da Giuseppe Conte.

